Может, вы Лозанбек? - Юрий Лоза вспомнил, как жил в Казахстане

Приложение zakon.kz
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Юрий отметил, что помнит несколько казахских слов и произнес: "Азик тулик", чем вызвал приступ хохота у Сабурова.
Известного российского поэта-песенника и композитора Юрия Лозу пригласили в популярное шоу "Что было дальше?". На съемках он рассказал, как жил в Казахстане, и попытался вспомнить несколько казахских слов, сообщает zakon.kz.
Во время передачи Юрий Лоза упомянул, что прожил в Казахстане 15 лет. Комик Алексей Щербаков тут же спросил его:
Юрий, вы казах?
Соведущий Нурлан Сабуров подхватил тему и показал на свое лицо и на лицо гостя:
Видишь, один в один!
Щербаков не унимался:
Может, вы Лозанбек?
Юрий отметил, что помнит несколько казахских слов, и произнес: "Азик тулик", чем вызвал приступ хохота у Сабурова.
"Курметты жолдастар", - добавил Лоза и сам перевел: "Дорогие товарищи".
"Что было дальше?" - русскоязычное юмористическое интернет-шоу, выходящее на YouTube-канале LABELCOM.
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