В Кызылординскую областную инфекционную больницу поступили новые аппараты

Они поставлены в соответствии с запросом областного управления здравоохранения в целях борьбы с коронавирусной инфекцией.

Материальная база областной инфекционной больницы пополнилась 10 новыми установками кислородной терапии, сообщает zakon.kz.

На этот раз новые устройства предоставлены компанией "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз". На приобретение этих медицинских приборов за счет собственных средств учреждение выделило 24,5 млн тенге.

Новые аппараты поставлены в соответствии с запросом областного управления здравоохранения в целях борьбы с коронавирусной инфекцией. В настоящее время специалисты АО "Национальный центральный кардиохирургический центр" рекомендуют использовать данные аппараты пациентам с дыхательной недостаточностью.

Напомним, ранее АО "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз" выделило 58 миллионов тенге на установку кислородной станции в Казалинской межрайонной больнице.

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