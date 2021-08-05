Главный тренер сборной Казахстана по боксу ответил на вопрос об отставке после ОИ в Токио

По словам председателя комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК Серика Сапиева больше всего по итогам выступления казахстанских боксеров порадовал Сакен, разочарование же было по всем остальным членам сборной.

Главный тренер по боксу Галымбек Кенжебаев сказал, что не исключает уход с занимаемого поста, однако окончательное решение будет приниматься после завершения Олимпийских игр, передает корреспондент zakon.kz.

На брифинге в СЦК у главного тренера спросили: в связи с последними результатами сборной Казахстана по боксу нет ли у него мыслей уйти с поста главного тренера сборной по собственному желанию?

Конечно, такие мысли могут быть. Руководители обсудят все и примут решение. Это будет решать руководство, но я не могу прямо сейчас ответить вам на вопрос, - заявил Кенжебаев.

В свою очередь бронзовый призер ОИ в Токио по боксу Сакен Бибосынов сказал, что не считает себя проигравшим в сегодняшнем поединке.

Я приложил все свои усилия. Сам для себя не считаю, что проиграл, но решение судей было такое. Как вернусь домой, будем с тренером разбирать ошибки, дальше тренироваться, стараться не повторять эти ошибки на других стартах, - пообещал Сакен Бибосынов.

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По словам председателя Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК Серика Сапиева, больше всего по итогам выступления казахстанских боксеров порадовал Сакен, разочарование же было по всем остальным членам сборной.

Больше всего порадовал Сакен Бибосынов. Как он дрался, он приложил все усилия, чтобы победить. Но было разочарование. Были надежды на 69 кг и выше, что смогут взять призовые медали. Особенно на тех, кто ранее уже достигал результатов на международной арене. Разочарование по всей сборной, порадовал Сакен, - уточнил Сапиев.

По его словам, сейчас нужно поддержать наших спортсменов, так как впереди еще выступления борцов и каратистов. Однако он заверил, что работа над ошибками по прибытии домой обязательно будет проводиться.

Работа над ошибками однозначно будет. Работать над ошибками будет тренерский совет... После Игр пересматривается квалификация тренеров, ротация тренеров. В этом плане идет работа над ошибками. После Олимпиады у нас обязательно будет расширенное заседание, где и будем принимать соответствующие решения, если есть недоработки, - заверил Сапиев.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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