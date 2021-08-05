Воспитатель, избивший ребенка, вернулся на работу в детский сад

Люди решили объявить детсаду бойкот.

Воспитательница, которую уволили за то, что она била пятилетнего ребенка, вернулась на свое рабочее место, сообщает zakon.kz.

В поселке Шакпак-Ата Жамбылской области из-за этого разгорелся серьезный скандал. По словам сельчан, женщина воспользовалась тем, что директор детсада в отпуске, и уговорила временно исполняющего обязанности руководителя принять ее обратно, передает Первый канал "Евразия".

Но люди решили объявить детсаду бойкот.

Это нормально, если воспитатели бьют детей? Увольте ее! жительница аула Шакпак Ата Гулбахар Кесембаева

Сейчас побила одного, а кто теперь даст гарантию, что она не отлупит снова ребенка. житель аула Шакпак Ата Калдыбек Куанышбеков

Директор детсада тоже возмущена этой ситуацией. Она считает, что пострадала ее репутация, и даже собирается уволить своего заместителя. Но та, в свою очередь, перекладывает ответственность за решение на районный отдел образования. Чтобы разобраться в ситуации, в Жуалынском районе даже решили создать специальную комиссию.

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