Какой штраф грозит казахстанцам за обман программы Ashyq

За месяц зараженные стали посещать общественные места в десять раз чаще. Как правило, они посещают рынки и торговые центры.

Количество нарушителей карантина в Казахстане резко выросло за последнее время, сообщает zakon.kz.

Ashyq фиксирует до двух тысяч человек с "красным" статусом в сутки, передает КТК.

За месяц зараженные стали посещать общественные места в десять раз чаще. Как правило, они посещают рынки и торговые центры.

В Палате предпринимателей этот всплеск связывают с ростом числа участников программы Ashyq. За неделю к ней подключилось в четыре раза больше предпринимателей, чем прежде.

Казахстанцы нередко пытаются обмануть систему, демонстрируя на входе в ресторан или торговый центр чужой статус. В "Атамекене" предупреждают, что за это гражданам грозит штраф в 87,5 тысячи тенге.

Граждане пытаются обойти программу Ashyq, то есть загрузить не свой телефон, показать скриншот о "синем" статусе. Я бы не хотел это рекламировать, но надо об этом сказать, что, в любом случае, если такое произойдет и выявится, что человек делал, то, естественно, в отношении этого человека будут применены меры административного воздействия. Это 425 статья Административного кодекса. Зачем человек это делает? Значит, он скрывает свой статус. зам. директора Палаты предпринимателей города Нур-Султан Куанышбек Мукаш

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