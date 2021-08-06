Закладчик в Атырау пытался скрыться от полицейских на велосипеде

При обыске в сумке был обнаружен синтетический наркотик "мефедрон", упакованный в 40 черных полиэтиленовых пакетов. Стоимость наркотика на "черном рынке" составила бы 1,1 млн тенге.

Мужчина с грузом наркотиков, подозреваемый в том, что "закладывал" их в определенных местах, попытался скрыться от полицейских на велосипеде, сообщает zakon.kz.

3 августа в 08:10 сотрудники управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции области и патрульной полиции города задержали 33-летнего мужчину на одной из улиц Атырау.

Подозреваемый пытался скрыться, поднажав на педали велосипеда и сбросив мешающую сумку, однако полицейский автомобиль перекрыл ему дорогу.

При обыске в сумке был обнаружен синтетический наркотик "мефедрон", упакованный в 40 черных полиэтиленовых пакетов. Стоимость наркотика на "черном рынке" составила бы 1,1 млн тенге.

При обыске по месту жительства подозреваемого, полицейские ничего не обнаружили. Теперь стражам порядка предстоит выяснить, где приобретал и сбывал запрещенные вещества горожанин. В настоящее время подозреваемый водворен в ИВС. пресс-служба МВД РК

Ведется досудебное расследование по части 4 статьи 296 УК РК. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

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