Месси покинул "Барселону"

В "Барселоне" выразили благодарность футболисту за его вклад в развитие клуба и пожелали ему всего наилучшего в его личной и профессиональной жизни.

Испанский футбольный клуб "Барселона" объявляет о том, что контракт с аргентинцем Лионелем Месси не будет продлен, передает zakon.kz.

Об этом сообщается на сайте каталонского клуба.

Несмотря на то, что "Барселона и Месси пришли к соглашению и были готовы подписать сегодня новый контракт, это оказалось невозможным из-за преград финансового и структурного характера.

В нем отмечается, что под "структурными преградами" подразумеваются правила, действующие для клубов в испанском футбольном чемпионате.

В "Барселоне" выразили благодарность футболисту за его вклад в развитие клуба и пожелали ему всего наилучшего в его личной и профессиональной жизни.

Контракт 34-летнего Месси с "Барселоной" истек еще 30 июня. Футболист получил статус свободного агента. Как сообщали СМИ, аргентинец намерен продлить контракт с каталонским клубом на пять лет.

Месси дебютировал в составе первой команды "Барселоны" в 2004 году и с тех пор являлся ее неизменным игроком. Вместе с клубом аргентинец десять раз выиграл чемпионат Испании и семь раз — Кубок Испании, еще четыре раза становился победителем Лиги чемпионов. Помимо этого, Месси шестикратный обладатель "Золотого мяча", что является рекордом.

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