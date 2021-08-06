Шойгу предложил перенести столицу России в Сибирь

Он выразил сожаление о том, что в современной России нельзя реализовать такие крупные проекты, как Комсомольск-на-Амуре, Красноярская и Саяно-Шушенская ГЭС, Байкало-Амурская магистраль.

Министр обороны России Сергей Шойгу захотел построить в Сибири несколько крупных городов, сообщает zakon.kz.

Новые поселения должны стать экономическими центрами, говорится на сайте военного ведомства.

Нам необходимо в Сибири построить три, а лучше пять крупных центров научно-промышленных, экономических центров, проще говоря - городов с населением 300-500 тысяч, лучше - до миллиона человек. И не просто город построить и столицу сюда перенести, а сделать их совершенно конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности, - сказал он на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН.

Шойгу выразил сожаление о том, что в современной России нельзя реализовать такие крупные проекты, как Комсомольск-на-Амуре, Красноярская и Саяно-Шушенская ГЭС, Байкало-Амурская магистраль.

Вспомните, как искренне люди ехали на все эти стройки, - заключил министр обороны РФ.

Министр также отметил, что подобные идеи обсуждались в советскую эпоху перед распадом СССР.

К сожалению, по известным причинам проект был остановлен, - резюмировал политик.

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