Опубликованы фото встречи Токаева с лидерами Центральной Азии

Неформальная встреча Глав государств Центральной Азии. Так подписал серию фотографий пресс-секретарь президента Берик Уали.

Появились фотографии встречи президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с лидерами Туркменистана, Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана, сообщает zakon.kz.

Пресс-секретарь президента Берик Уали опубликовал фотографии в Facebook. "Неформальная встреча Глав государств Центральной Азии" – подписал он серию фотографий.

На них запечатлены президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Кыргызстана Садыра Жапарова.

6 августа Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Туркменистан. Он примет участие в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии. Также запланирован ряд двусторонних встреч с лидерами соседних стран.

Участники саммита планируют посетить выставку национальных товаров и концерт мастеров искусств Центрально-Азиатского региона.

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