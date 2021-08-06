Как температура влияет на антитела после прививки, рассказал иммунолог

Врач отметил, что напрямую эти явления не свидетельствуют об активности формирования иммунного ответа.

Иммунолог рассказал о влиянии температуры после вакцинации на антитела, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Повышение температуры после прививки от коронавируса это не единственное из возможных ранних поствакцинальных проявлений, рассказал кандидат медицинских наук, генеральный директор компании "Клиника Экселанс Груп" Николай Крючков.

Это могут быть боль и уплотнение в месте инъекции, а также повышенная температура тела, общая слабость и недомогание, то есть классические проявления ОРВИ. Все эти симптомы связаны с активацией неспецифического иммунитета и со способностью иммунной системы отвечать на такие внешние неспецифические стимулы,- сказал доктор Крючков.

Врач отметил, что напрямую эти явления не свидетельствуют об активности формирования иммунного ответа.

Если у человека вакцинация прошла, что называется, без сучка и задоринки, то есть без температуры и так далее, то нельзя говорить, что у него не будет иммунитета. С другой стороны, нельзя говорить, что если человек три дня после вакцинации пролежал с высокой температурой под 39 градусов, то у него обязательно иммунный ответ будет выше,- рассказал врач радио Sputnik.

В заключение доктор отметил, что риск поствакцинальных проявлений не должен становиться препятствием для прививки - коронавирусная инфекция гораздо опаснее.

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