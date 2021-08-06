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Более 7700 заражений COVID-19 зафиксировали в Казахстане за сутки

Фото: zakon.kz. 6 августа 2021, 08:00

Всего в стране подтверждено 618 513 случаев.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 5 августа 2021 года, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 7769 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

  • в городе Нур-Султан - 1507,
  • в городе Алматы - 1507,
  • в городе Шымкент - 549,
  • в Акмолинской области - 260,
  • в Актюбинской области - 387,
  • в Алматинской области - 300,
  • в Атырауской области - 340,
  • в ВКО - 305,
  • в Жамбылской области - 173,
  • в ЗКО - 168,
  • в Карагандинской области - 1038,
  • в Костанайской области - 265,
  • в Кызылординской области - 194,
  • в Мангистауской области - 200,
  • в Павлодарской области - 303,
  • в СКО - 160,
  • в Туркестанской области - 113.

Всего в стране подтверждено 618 513 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 7696 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

  • в городе Нур-Султане - 1887,
  • в городе Алматы - 2108,
  • в городе Шымкенте - 582,
  • в Акмолинской области - 189,
  • в Актюбинской области - 166,
  • в Алматинской области - 255,
  • в Атырауской области - 258,
  • в ВКО - 109,
  • в Жамбылской области - 224,
  • в ЗКО - 34,
  • в Карагандинской области - 911,
  • в Костанайской области - 202,
  • в Кызылординской области – 217,
  • в Мангыстауской области - 128,
  • в Павлодарской области - 144,
  • в СКО - 145,
  • в Туркестанской области - 137.

Всего в стране выздоровел 507 661 человек от COVID-19.

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