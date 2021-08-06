Более 7700 заражений COVID-19 зафиксировали в Казахстане за сутки

Всего в стране подтверждено 618 513 случаев.
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 5 августа 2021 года, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 7769 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
- в городе Нур-Султан - 1507,
- в городе Алматы - 1507,
- в городе Шымкент - 549,
- в Акмолинской области - 260,
- в Актюбинской области - 387,
- в Алматинской области - 300,
- в Атырауской области - 340,
- в ВКО - 305,
- в Жамбылской области - 173,
- в ЗКО - 168,
- в Карагандинской области - 1038,
- в Костанайской области - 265,
- в Кызылординской области - 194,
- в Мангистауской области - 200,
- в Павлодарской области - 303,
- в СКО - 160,
- в Туркестанской области - 113.
Всего в стране подтверждено 618 513 случаев.
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 7696 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
- в городе Нур-Султане - 1887,
- в городе Алматы - 2108,
- в городе Шымкенте - 582,
- в Акмолинской области - 189,
- в Актюбинской области - 166,
- в Алматинской области - 255,
- в Атырауской области - 258,
- в ВКО - 109,
- в Жамбылской области - 224,
- в ЗКО - 34,
- в Карагандинской области - 911,
- в Костанайской области - 202,
- в Кызылординской области – 217,
- в Мангыстауской области - 128,
- в Павлодарской области - 144,
- в СКО - 145,
- в Туркестанской области - 137.
Всего в стране выздоровел 507 661 человек от COVID-19.
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