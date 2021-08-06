Более 7700 заражений COVID-19 зафиксировали в Казахстане за сутки

Всего в стране подтверждено 618 513 случаев.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 5 августа 2021 года, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 7769 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

в городе Нур-Султан - 1507,

в городе Алматы - 1507,

в городе Шымкент - 549,

в Акмолинской области - 260,

в Актюбинской области - 387,

в Алматинской области - 300,

в Атырауской области - 340,

в ВКО - 305,

в Жамбылской области - 173,

в ЗКО - 168,

в Карагандинской области - 1038,

в Костанайской области - 265,

в Кызылординской области - 194,

в Мангистауской области - 200,

в Павлодарской области - 303,

в СКО - 160,

в Туркестанской области - 113.

Всего в стране подтверждено 618 513 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 7696 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султане - 1887,

в городе Алматы - 2108,

в городе Шымкенте - 582,

в Акмолинской области - 189,

в Актюбинской области - 166,

в Алматинской области - 255,

в Атырауской области - 258,

в ВКО - 109,

в Жамбылской области - 224,

в ЗКО - 34,

в Карагандинской области - 911,

в Костанайской области - 202,

в Кызылординской области – 217,

в Мангыстауской области - 128,

в Павлодарской области - 144,

в СКО - 145,

в Туркестанской области - 137.

Всего в стране выздоровел 507 661 человек от COVID-19.

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