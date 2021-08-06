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Олимпиада-2020: Анонс выступлений казахстанских спортсменов на 6 августа

Фото: НОК РК Сали Сабиров 6 августа 2021, 08:46

Сегодня на Олимпийских играх в Токио казахстанцы выступят в шести видах спорта.

Сегодня, 6 августа, на Олимпийских играх в Токио казахстанцы выступят в шести видах спорта, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Ниже представлено полное расписание соревнований с участием казахстанских спортсменов.

06:37 Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Двойка. 500 метровСветлана Усова, Маргарита Торлопова

06:52 Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Одиночка. 1000 метровСергей Емельянов

07:20 Художественная гимнастика. Многоборье. КвалификацияАлина Адильханова

08:30 Вольная борьба. Мужчины. 1/8 финала65 кг. Даулет Ниязбеков — Алехандро Вальдес (Куба)97 кг. Алишер Ергали — Мохаммед Фардж (Алжир)

08:30 Вольная борьба. Женщины. 1/8 финала50 кг. Валентина Исламова — Люсия Йепес (Эквадор)

11:54 Современное пятиборье. ЖенщиныЕлена Потапенко

13:30 Легкая атлетика. Спортивная ходьба. 20 километров. ЖенщиныАйман Ратова

14:00 Каратэ. Мужчины75 кг. Нурканат Ажиканов

15:50 Вольная борьба. Мужчины. Схватка за «бронзу»74 кг. Данияр Кайсанов.

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