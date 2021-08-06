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Определился соперник Данияра Кайсанова в схватке за олимпийскую бронзовую медаль

Фото: olympic.kz 6 августа 2021, 09:21

Определился соперник казахстанского борца-вольника Данияра Кайсанова в схватке за олимпийскую бронзовую медаль.

Определился соперник казахстанского борца-вольника Данияра Кайсанова в схватке за олимпийскую бронзовую медаль Олимпиады-2020, сообщает zakon.kz.

По информации Sports.kz, им станет двукратный чемпион Азии и Азиатских игр из Узбекистана Бекзод Абдурахмонов.

Поединок Кайсанов — Абдурахмонов за "бронзу" пройдет 6 августа в 16:30.

Ранее Кайсанов вышел в полуфинал олимпийского турнира.

В четвертьфинале турнира в весовой категории до 74 килограммов Кайсанов проводил поединок с представителем Египта Редой Рамаданом Хуссейном. Встреча завершилась со счетом 8:5.

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