Казахстанский борец стартовал с победы на Олимпиаде-2020

Даулет Ниязбеков одержал уверенную победу над Алехандро Энрике Вальдесом Тобиером.

В Токио продолжаются соревнования по видам борьбы. В очередной соревновательный день на ковер вышли представители вольной борьбы в весовой категории до 65 кг, сообщает zakon.kz.

Даулет Ниязбеков, представляющий Казахстан в этой весовой категории, стартовал с победы на турнире. пресс-служба Национального олимпийского комитета РК

В первом поединке казахстанцу предстоял бой с Алехандро Энрике Вальдесом Тобиером.

Ниязбеков одержал уверенную победу над соперником со счетом 21:11. пресс-служба НОК РК

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