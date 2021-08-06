Почетная миссия - созидать: в Казахстане отмечают День строителя

По всей стране в строительстве сегодня занято 650 тыс. человек, в смежных отраслях - 2 млн 600 тыс.

В августе в Казахстане традиционно отмечают День строителя. Сегодня в инновационном строительном холдинге BI Group поздравляют с главным профессиональным праздником всех коллег-застройщиков, которые трудятся на благо Родины, сотрудников, партнеров и клиентов!

По всей стране в строительстве сегодня занято 650 тыс. человек, в смежных отраслях - 2 млн 600 тыс. Это представители сотен профессий - арматурщики, бетонщики, крановщики, мебельщики, плотники, маляры, сварщики, облицовщики и многие-многие другие! Без каждого из них невозможно возведение заводов, городов, зданий. Низкий поклон за труд всем представителям строительного ремесла!

Строительная отрасль является одной из самых динамично развивающихся. В 2020 году объем строительных работ (услуг) составил почти 5 трлн тенге, что на 11,2% больше, чем годом ранее. Инвестиции в девелопмент увеличились на треть по сравнению с прошлым годом, наблюдается сдача рекордного объема жилья - 15,3 млн кв. м. Несмотря на трудности двух последних пандемийных лет, стройки ни на день не останавливались. Доблестные строители трудятся на благо народа в любых условиях и кризисных ситуациях. Огромная благодарность всем труженикам самой созидательной профессии на свете!

Экономический эффект от строительства заключается в мультипликативном эффекте вложенных средств: одно рабочее место создает еще 4-8 в смежных отраслях. Благодаря этому стабильны производство материалов и соответствующего оборудования, металлургия и металлообработка, нефтехимия, производство стекла, деревообрабатывающая промышленность, цементная промышленность, энергетика, эксплуатация, бытовые услуги и многое другое.

BI Group является системообразующим институтом с 5 тыс. сотрудниками и 30 тыс. бизнес-партнерами. Вместе с другими застройщиками страны компания создает новый архитектурный облик казахстанских городов. Мы ценим доверие и выбор каждого - сотрудника, партнера, жителя!

В текущем году компания сдала 32 очереди и фазы в крупных жилых комплексах столицы, 13 - в Алматы, 1 - в Шымкенте. Завершены объекты ЛОК "Алатау" в Алматы и БЦ Centro в Нур-Султане. В целом под управлением компании находится 303 тыс. кв м коммерческой недвижимости и 5 млн кв м жилья. Свыше 300 тыс. жителей являются клиентами компании.

Фото: Проекты BI Development

С начала пандемии компания возвела 15 госпиталей в 14 городах страны. Общая мощность всех учреждений - 3180 мест. Сегодня в госпиталях спасают тысячи жизни наших соотечественников.

За прошедший год BI Group реализовал проекты в новой духовной столице Казахстана - Туркестане. Среди них Музей ханов и биев, Драматический театр, Стадион на 7 тыс. мест, Площадь "Нур-Султан", а также отель международного уровня Hampton by Hilton Turkistan.

Благодаря труду специалистов компании в этом году уже проложено свыше 260 км новых дорог по всей республике! Продолжаются работы над гидротехническими сооружениями в Атырау, Шымкенте, Алматы.

Фото: Проекты BI Infra и BI Construction&Engineering

Слова благодарности в этот день Холдинг передает ветеранам и пенсионерам компании. Все эти годы Холдинг рос благодаря их профессионализму и мудрости! Конечно, особых слов поздравления заслуживают работники, удостоенные высочайшего профессионального звания "Құрметті құрылысшы" и "Құрметті жолшы". Государственной награды отмечены 17 представителей компании, продемонстрировавших колоссальные успехи в своем благородном труде:

Фото: Почетные строители и дорожники BI Group

Талгат Кожахметов, Максим Чернышов, Дюйсенбай Калиев, Танат Омаров, Ахмедия Мештаев, Данияр Льдетаев, Казбек Абуов, Абзал Исабаев, Кайрат Тусупбеков, Мухтар Батыршаев, Кошберген Бердибаев, Андрей Гуцал, Кенгирбай Райсов, Алишер Баккараев, Асет Каримов, Болат Тунгишбеков и Канат Кушербаев поздравляем Вас с заслуженной наградой! Мы гордимся героями! Невероятно, но факт - общий корпоративный стаж всех награжденных почетным званием в BI Group составляет почти 170 лет!

Строитель не просто возводит стены, заливает бетон или укладывает кирпичи. Человек этой профессии делает намного больше - своими руками он меняет настоящее и дарит будущему поколению новую жизнь.

Поздравляем всех, кто причастен к сегодняшнему празднику, Дню строителя! Ваша профессия несет благородную миссию! Пусть в каждый ваш фундамент будет заложен непременный успех! - говорится в поздравлении компании BI Group.

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