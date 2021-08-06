Казахстанский борец-вольник прошел в четвертьфинал ОИ-2020

Казахстан в весовой категории до 97 кг представлял Алишер Ергали.

В Токио продолжаются соревнования по видам борьбы. В рамках турнира в борьбу вступили "вольники" в весовой категории до 97 кг, сообщает zakon.kz.

По данным Национального олимпийского комитета РК, Казахстан в этом весе представлял Алишер Ергали.

Соперник казахстанца Мухаммед Фардже не вышел на ковер. Таким образом, Ергали вышел в следующий круг (в четвертьфинал ОИ-2020 - прим. ред.) турнира, в котором ему предстоит встреча с представителем Турции Сулейманом Караденизом. пресс-служба НОК РК

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