Волочивший кошку велосипедист объяснил свой поступок

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Жезказганец, волочивший кошку за велосипедом, извинился перед казахстанцами.
Мужчина, привязавший кошку к велосипеду в Жезказгане, объяснил свой поступок, сообщает zakon.kz.
Полиция установила личность мужчины. Им оказался 51-летний местный житель, который дал показания.
Эта кошка жила в нашем дворе. Она умерла. Я решил ее захоронить подальше от двора. Животное на момент перевозки было уже мертвым примерно сутки. Если люди пережили страдания от моего поступка, я извиняюсь, - приводит его слова Telegram- канал Патриот.
Как отметили в паблике, кошку он успел похоронить в лесу.
Данную неприятную картину видели дети. На видео можно заметить, что вместе с велосипедистом дорогу переходили женщина и ее малолетняя дочь.
По данному факту зарегистрировано уголовное дело по ст. 316 УК РК "Жестокое обращение с животными". Назначены соответствующие экспертизы.
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