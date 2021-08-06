Изменились правила прикрепления к поликлиникам

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Прикрепление физических лиц осуществляется для реализации права на получение медицинской помощи в рамках ГОБМП и в системе ОСМС по ИИН к одной организации ПМСП.
Министр здравоохранения РК приказом от 28 июля 2021 года внес изменения и дополнения в Правила прикрепления физических лиц к организациям здравоохранения, оказывающим первичную медико-санитарную помощь, сообщает zakon.kz.
Прикрепление физических лиц осуществляется для реализации права на получение медицинской помощи в рамках ГОБМП и в системе ОСМС по индивидуальному идентификационному номеру к одной организации ПМСП.
Как отмечается, оказание первичной-медико-санитарной помощи в рамках ГОБМП для граждан РК, кандасов, беженцев, иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории республики, по договору ДМС трудящихся мигрантов и членов их семей, являющихся гражданами государств-членов ЕАЭС, осуществляет организация ПМСП, имеющая договор закупа медицинских услуг с фондом на оказание медицинской помощи в рамках ГОБМП или в системе ОСМС , имеющая медицинские информационные системы, интегрированные с информационными системами Министерства здравоохранения РК для получения и передачи сведений о предоставлении медицинских услуг.
При прикреплении физического лица к поликлиникам и медцентрам открепление от предыдущей организации ПМСП осуществляется автоматически, - говорится в документе.
Прикрепление к организациям здравоохранения осуществляется по месту постоянного или временного проживания с учетом права свободного выбора поликлиники в пределах одной административно-территориальной единицы (село, поселок, сельский округ, район в городе, город, район, область), за исключением лиц, проживающих на приграничных территориях, которые по праву свободного выбора медицинской организации прикрепляются к организации ПМСП, расположенной на территории близлежащей административно-территориальной единицы.
Свободный выбор специалиста в медорганизации осуществляется по месту прикрепления с учетом количества прикрепленного населения на участке (части территории обслуживания населения субъектом ПМСП, закрепленной за специалистом ПМСП).
Чтобы прикрепиться к поликлинике по месту проживания, нужно воспользоваться госуслугой "Прикрепление к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь".
Организация ПМСП предоставляет физическим лицам государственную услугу при самостоятельном обращении или через веб-портал "Электронного правительства".
Сведения о документах, удостоверяющих личность, медорганизация получает из соответствующих государственных информационных систем.
Заявку при непосредственном обращении за оказанием госуслуги в письменной форме на имя первого руководителя организации подают следующие категории:
При непосредственном обращении в медорганизацию специалисты оформляют запрос на прикрепление в информационную систему "Регистр прикрепленного населения".
Специалист субъекта цифрового здравоохранения проводит рассмотрение запроса на прикрепление и принимает решение об одобрении заявки либо о мотивированном отказе.
Государственная услуга оказывается с момента сдачи документов в течение одного рабочего дня. Запрос на оказание государственной услуги принимается за два часа до окончания работы организации ПМСП (до 18.00 в рабочие дни).
Результатом оказания государственной услуги является уведомление о прикреплении или мотивированный отказ в форме электронного документа в "Личный кабинет".
Государственная услуга через портал "Электронного правительства" оказывается в день обращения.
Прикрепление иностранцев и лиц без гражданства, временно пребывающих на территории Казахстана, а также лиц, ищущих убежище, осуществляется на основе договора об оказании медуслуг, заявления произвольной формы на казахском или русском языке и документа, удостоверяющего личность (заграничный паспорт), в любое календарное время в соответствии с графиком работы организации ПМСП.
При этом прикрепление к медорганизации осуществляется на срок действия договора.
Организации ПМСП также осуществляют прикрепление при личном обращении застрахованного или обращении страховой организации, с которой заключен договор.
Прикрепление членов семьи осуществляется при наличии их письменного согласия одним из членов семьи на основании заявления произвольной формы на казахском или русском языке при предоставлении договора ДМС и документа, удостоверяющего личность каждого члена семьи.
Прикрепление лиц, не достигших 18 лет, осуществляется при наличии документа, удостоверяющего личность прикрепляемого лица и его законного представителя.
Приказ вводится в действие с 15 августа 2021 года.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!