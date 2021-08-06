Сельчане вынуждены резать скот из-за дороговизны кормов - ответ акимата СКО

Акиматом района проверены отдельные факты завышения стоимости сена. По результатам проверки достигнута договоренность с сельхозпроизводителями о недопущении установления спекулятивных цен на корма.

В акимате СКО ответили на публикацию касательно того, что крестьяне вынуждены резать скот из-за дороговизны кормов, передает zakon.kz.

Ряд телеканалов опубликовали сюжет в с. Покровка Есильского района СКО, в котором на примере одной семьи Фабер С. сделали вывод о массовом забое скота в области ввиду дороговизны сена.

Надо отметить, что в с. Покровка сенокосные угодья имеют шесть сельхозформирований. Из них три хозяйства (ТОО "Агро-Сега", ТОО "Турмыс", ТОО "Камен Мадина") заготавливают сено для собственного поголовья скота, для работников и пайщиков-жителей с. Покровка. Поэтому на сегодняшний день обеспеченность сеном жителей села является достаточной.

Кроме того, оставшиеся три хозяйства (КХ "Достык", ИП "Завьялов В.В." и ИП "Иванов Н.Н.") реализуют сено жителям с. Покровка по рыночной стоимости 5 тыс. тенге за рулон весом 300 кг. По их информации, гражданин Фабер С. к данным хозяйствам не обращался.

Акиматом района проверены отдельные факты завышения стоимости сена. По результатам проверки достигнута договоренность с сельхозпроизводителями о недопущении установления спекулятивных цен на корма.

В целом, в области отмечается рост поголовья скота.

На 1 июля КРС составил 495,2 тыс. голов с ростом 103,5% к уровню прошлого года. МРС - 623,1 тыс. голов, рост - 103,3%. Лошадей - 180,8 тыс. голов, рост - 102%. Свиней - 249,6 тыс. голов, рост - 106,2%.

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