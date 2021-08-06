Доллар немного подешевел на торгах

Доллар снизился на 0,78 тенге.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11.00 средневзвешенный курс доллара составил 424,39 тенге (-0,78), передает zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 424,1-425,5 тенге, евро – 501,5-503,5 тенге, рос. рубль - 5,80-5,85 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 6 августа.

Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI повысились на 0,09%, составив $69,15 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре выросли на 0,11% — до $71,37 за баррель.

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