Закрывайте окна - очередной фейк гуляет в Казнете

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Казахстанцы продолжают пугать друг друга фейковыми сообщениями, сообщает zakon.kz.
В социальных сетях распространяют информацию о распылении вируса.
Автор рассылки призывает казахстанцев не выходить на улицу 7 и 8 августа.
Об этом говорят те, кто работает в больницах. Уже готовят для этого кислород, потому что 10-11 августа поступит много больных, - говорится в сообщении.
Кроме того, автор просит "закрыть окна и потерпеть".
Передайте знакомым. Все же планово, те кто послабее умрут.
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Рассылку опровергли в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля.
Это фейк. Информация не соответствует действительности, - сообщили в ведомстве.
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