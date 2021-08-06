Глава ВОЗ предупредил о реальной опасности из-за коронавируса

Мир вступил в период реальной опасности из-за COVID-19.

Мир вступил в период реальной опасности из-за коронавируса. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщает zakon.kz.

Мир находится сейчас в периоде реальной опасности. Многие из достижений, которых мы добились, сейчас подвергаются эрозии, - сказал он на брифинге для представителей стран - членов ВОЗ.

По данным ВОЗ на 5 августа, число выявленных в мире за время пандемии случаев заражения коронавирусом превысило 200 млн.

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Распространение инфекции подстегивается возросшими социальными контактами, непоследовательными мерами в области здравоохранения и общественной сфере, а также "неравноправной вакцинацией". Более 80% вакцины от COVID-19 ушло в страны с высокими и средними доходами.

Он назвал неправильной нынешнюю ситуацию, при которой работники здравоохранения в государствах с низкими доходами не получают вакцину, тогда как одновременно в других странах вакцинацию проходят жители, не подвергающиеся риску серьезно заболеть.

Рост числа инфицированных создает нехватку необходимых для спасения жизней средств лечения, - констатировал Гебрейесус.

Он напомнил о своем призыве ввести мораторий на бустерную вакцинацию по меньшей мере до конца сентября. Это дало бы возможность направить высвободившиеся дозы вакцины на проведение прививок в странах с низкими доходами и достичь объявленной ранее ВОЗ цели - иммунизировать не менее 10% населения во всех странах мира до конца сентября.

Потребности в финансовых средствах для борьбы с коронавирусом превосходят имеющиеся ресурсы. Стратегический план реагирования на пандемию на 2021 год испытывает нехватку $900 млн.

По его словам, в нынешнем году в дополнительном финансировании в размере $3,8 млрд нуждается международный механизм доступа к вакцинам COVAX: эти фонды нужны для закупки вакцин на 2022 год.

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