Врач дал советы, как засыпать и высыпаться

Врач Каран Радж раскрыл простой способ быстрее засыпать и лучше высыпаться.

Доктор Каран Радж рассказал о методе "10-3-2-1", который поможет решить проблемы со сном, передает zakon.kz.

По совету врача, в первую очередь за десять часов до сна нужно отказаться от употребления напитков, содержащих кофеин. Именно такой период времени необходим для вывода вещества из организма и устранения его стимулирующего эффекта, пишет РИА Новости.

За три часа до сна откажитесь от существенных приемов пищи. Это поможет избежать изжоги и просыпаний ночью, - отметил Радж.

Кроме того, за несколько часов до сна он рекомендует отказаться от алкоголя, поскольку его действие мешает фазе быстрого сна.

За два часа до сна прекратите работать. Это позволит расслабиться, - советует врач.

Отличным советом Радж считает отказ за час до сна от пользования гаджетами, поскольку синий свет дисплеев мешает выработке мелатонина, который контролирует цикл сна и бодрствования.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!