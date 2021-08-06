Какие штрафы грозят за нарушение миграционного законодательства

Так, для физических лиц предусмотрено предупреждение и штраф от 10 МРП (29 170 тенге).

К вам приехал в гости иностранец и вовремя не прошел регистрацию. Какой штраф предусмотрен за это и другие нарушения миграционного законодательства, рассказали в Департаменте полиции ВКО, передает zakon.kz.

Так, согласно Кодексу об административных правонарушениях, принимающая сторона несет ответственность за:

несвоевременное уведомление миграционной службы о пребывании иностранца в РК;

непринятие мер по оформлению документов на право пребывания (виза, разрешение, РВП);

несвоевременный выезд иностранца за пределы страны.

За такие нарушения предусмотрено предупреждение для физических лиц и штраф от 10 МРП (29 170 тенге) до 75 МРП (218 775 тенге), в зависимости от субъекта предпринимательства.

За повторное нарушение в течение года грозит штраф 30 МРП (87 510 тенге) для физических лиц и до 100 МРП (291 700 тенге) с последующим запретом на оформление визовых приглашений в течение 1 года для субъектов предпринимательства.

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