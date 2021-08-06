Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

Токаев участвует в совещании глав Центральной Азии

Фото: facebook.com/Берик Уали 6 августа 2021, 12:44

Совещание проходит в Туркменистане.

В Туркменистане проходит Консультативная встреча глав государств Центральной Азии, сообщает zakon.kz.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев участвует в Консультативном совещании глав Центральной Азии в Туркменистане, - отметил пресс-секретарь Берик Уали.

5 августа Токаев прибыл с рабочим визитом в Туркменистан.

Читайте также:

Опубликованы фото встречи Токаева с лидерами Центральной Азии

Также запланирован ряд двусторонних встреч с лидерами соседних стран.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Написать комментарий
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
Супер советы от гуру Мари Кондо, как правильно организовать пространство
Аплодируем стоя сапогам Леди Гаги