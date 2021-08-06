Токаев участвует в совещании глав Центральной Азии

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Совещание проходит в Туркменистане.
В Туркменистане проходит Консультативная встреча глав государств Центральной Азии, сообщает zakon.kz.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев участвует в Консультативном совещании глав Центральной Азии в Туркменистане, - отметил пресс-секретарь Берик Уали.
5 августа Токаев прибыл с рабочим визитом в Туркменистан.
Читайте также:
Опубликованы фото встречи Токаева с лидерами Центральной Азии
Также запланирован ряд двусторонних встреч с лидерами соседних стран.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!