Казанский стрелок рассказал, почему убивал

Казанский стрелок Ильназ Галявиев объяснил причину нападения на школу.

Устроивший стрельбу в казанской школе Ильназ Галявиев назвал мотив преступления, сообщает zakon.kz.

Ненависть к окружающему миру заставила обвиняемого в массовом убийстве в казанской школе № 175 Галявиева открыть огонь по ученикам и учителям.

Участники Общественной наблюдательной комиссии Москвы побывали в психиатрическом отделении СИЗО "Бутырка", где сейчас содержится фигурант дела, сообщает сайт RТ.

Я просто мир ненавидел, с ненавистью и пошел (стрелять – прим. ред.), – процитировал Галявиева один из членов комиссии.

Правозащитник отметил, что "стрелок" не знает об итогах судебно-психиатрической экспертизы. Галявиев утверждает, что ощущает себя вменяемым, но членам ОНК он заявил, что, возможно, был не в себе на момент нападения.

Но теперь вменяем и раскаиваюсь, вину признаю, – сказал Галявиев в разговоре с правозащитниками.

Арестованный находится в трехместной камере СИЗО с двумя соседями. Один из них обвинен в убийстве, а другой – в разбое. Отношения с сокамерниками у молодого человека сложились нормальные.

Кроме того, в беседе с правозащитниками Галявиев пожаловался, что давно не получал писем и хочет вернуться в Казань. Стрелок надеется, что следствие позволит ему свидание с родителями. В Москве он получил две передачи — в СИЗО и в НИИ имени Сербского, куда его привозили на судебно-психиатрическую экспертизу.

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В Казани 11 мая произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали.

Сейчас он арестован, по уголовному делу об убийстве двух и более лиц ему в случае признания вменяемым грозило бы пожизненное лишение свободы. После трагедии у стрелка появились фан-группы.

Экспертиза признала Ильназа Галявиева невменяемым на момент совершения преступления.

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