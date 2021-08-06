Что не будет работать в выходные в Алматы и Нур-Султане

Алматы и Нур-Султан находятся в "красной" зоне.

Zakon.kz напоминает, какие объекты не будут работать в Алматы и Нур-Султане из-за карантина.

В конце июля главный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов подписал постановление. Согласно документу, в столице и Алматы со 2 по 16 августа:

приостанавливается деятельность всех предприятий, не участвующих в Ashyq. Исключение составляют центральные госорганы, акиматы, правоохранительные органы, объекты здравоохранения, СМИ, продуктовые магазины, аптеки;

остается запрет на проведение массовых мероприятий;

сохраняется дистанционная работа для 80% сотрудников организаций, за исключением вакцинированных и переболевших в течение последних трех месяцев.

Без Ashyq могут работать промышленные предприятия, можно проводить строительные работы, оказывать бесконтактные услуги (автомойки, ремонт автомобилей, бытовой техники, часов, телефонов, компьютеров, обуви, швейные ателье, прачечные, химчистки, изготовление ключей, услуги по принципу дом быта и пр.). Без Ashyq также могут работать цветочные магазины, фотосалоны, туркомпании, бизнес-центры и др.

Отмечается, что объекты общественного питания, которых нет в проекте Ashyq, могут работать только на вынос и доставку.

В своем постановлении главный санврач страны ввел понятие "темно-красная" зона. Сообщалось, что для городов, находящихся в этой зоне, в выходные дни будут введены ограничительные мероприятия.

Нур-Султан

На момент выхода постановления Нур-Султан находился в "темно-красной" зоне. Уже 3 августа столица вернулась в "красную" зону. Но пока эпидситуация не стабилизируется, столица будет жить по правилам "темно-красной" зоны. Об этом заявила санврач столицы Сархат Бейсенова 4 августа.

Это значит, что в выходные дни приостанавливается работа:

Общественного транспорта;

Мечетей, церквей, соборов и синагог;

Объектов общественного питания;

ЦОНов, отделений "Казпочты", отделений операторов сотовой связи;

Торговых центров;

Крытых спортивных объектов;

Крытых бассейнов, бань, СПА, саун, салонов красоты;

Компьютерных клубов, боулинг-клубов, театров, концертных залов, филармонии, караоке, лотерейных клубов, кинотеатров.

В субботу и воскресенье запрещено работать:

Дежурным группам в дошкольных организациях;

Образовательным центрам;

Кружкам для детей;

Взрослым и детским центрам развития;

Центрам коррекции;

Бутикам, продающим непродовольственные товары.

Рестораны, кафе, кофейни, столовые в субботу, воскресенье работать не будут (доставка и вынос еды в штатном режиме). Фуд-корты могут работать на вынос с 7:00 до 20:00.

Непродовольственным рынкам в "темно-красной" зоне в выходные запрещено работать, но пункты вакцинации там будут открыты до 17:00. Продовольственным рынкам в субботу, воскресенье можно работать с 7:00 до 17:00.

В выходные дни разрешено работать частным медицинским центрам, клиникам, стоматологиям с 8:00 до 20:00. Но только по предварительной записи.

С текстом постановления можно ознакомиться здесь.

Алматы

Алматы находится в "темно-красной" зоне. В городе будет приостановлена деятельность всех предприятий и организаций вне зависимости от форм собственности, участников Ashyq в субботу и воскресенье.

Исключение составляют центральные госорганы, акиматы, правоохранительные органы, объекты здравоохранения, СМИ, продуктовые магазины, аптеки.

Также работать могут промышленные предприятия, можно проводить строительные работы, оказывать бесконтактные услуги (автомойки, ремонт автомобилей, бытовой техники, часов, телефонов, компьютеров, обуви, швейные ателье, прачечные, химчистки, изготовление ключей, услуги по принципу дом быта и пр.). Также могут работать цветочные магазины, фотосалоны, туркомпании, бизнес-центры и др.

Отмечается, что объекты общественного питания в выходные могут работать только на вынос и доставку.

С текстом постановления можно ознакомиться здесь.

Алматинская область

В выходные жители Алматы обычно ездят в Алматинскую область, чтобы отдохнуть. Однако в регионе в субботу и воскресенье действуют более строгие правила, чем в городе.

Алматинская область тоже находится в "красной" зоне. В субботу и воскресенье здесь вне зависимости от участия в Ashyq будут закрыты:

рынки, ТРЦ;

рестораны, кафе, кофейни, столовые, летние площадки;

спортивные объекты, бассейны, СПА;

кинотеатры, театры, концертные залы;

компьютерные клубы, боулинги, караоке, ночные клубы;

образовательные центры, кружки для детей и взрослых;

банки, ЦОНы, отделения Казпочты;

религиозные объекты.

Кроме того, в выходные в области не будет ходить общественный транспорт.

С текстом постановления можно ознакомиться здесь.

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