Представители НПО призвали граждан вакцинироваться от коронавируса

О пользе вакцин против коронавируса свидетельствуют сотни научных статей, анализов.

Пандемия коронавируса, охватившая весь мир, не утихает уже второй год. Единственный способ остановить распространение болезни, сохранить здоровье граждан и вернуться в доковидный ритм жизни - вакцинация.

По данным акимата Нур-Султана, в поддержку иммунизации населения против КВИ выступают столичные общественники, деятели культуры, спортсмены, медики, активная молодежь, волонтеры и другие граждане.

На сегодня единственный эффективный способ остановить рост распространения коронавирусной инфекции – это формирование коллективного иммунитета посредством вакцинации. Представители неправительственных организаций столицы на собственном примере показали, что вакцина от коронавируса не так страшна, как ее описывают противники вакцинации, а также призвали граждан получить прививку, чтобы сберечь здоровье свое и окружающих.

Сейчас очень сложное время. В Казахстане и в мире пандемия. Очень много людей заболели. От своего лица призываю всех пройти вакцинацию. Я сама получила и первый, и второй компоненты вакцины. Перенесла очень легко. Думаю, только так мы победим эту болезнь, - отметила директор общественного фонда "Центр семейного успеха" Роза Бекишева.

Учредитель фонда поддержки и развития социально уязвимых женщин "Мама ПРО" Асия Тикеева тоже получила прививку от коронавируса, отметив, что процесс прошел безболезненно и боятсья не стоит.

Прошла два этапа вакцинации, для меня они были совершенно безболезненными и без побочных эффектов. Хочу поблагодарить врачей, которые занимаются этим, потому как с большим вниманием относятся к каждому пациенту. Мы призываем всех жителей нашей страны пройти вакцинацию, чтобы нам всем жить также, как мы жили прежде, - обратилась она к горожанам.

О пользе вакцин против коронавируса свидетельствуют сотни научных статей, анализов. Имеющиеся в доступе для жителей столицы вакцины прошли все необходимые этапы исследований, доказав свою эффективность.

Дорогие казахстанцы, мы, представители неправительственных орагнизаций, призываем вас беречь себя, родных и близких. Только коллективная иммунизация поможет нам всем вместе встать на защиту здоровья нашего общества, - подчеркнула социальный предприниматель Роза Карабекова.

Отметим, на сегодня в Нур-Султане первый компонент вакцины против КВИ получили почти 354 тысячи человек, полную иммунизацию прошли свыше 270 тысяч граждан.

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