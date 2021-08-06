В Медеуском районе Алматы произошел пожар.

В Алматы горел минимаркет в Медеуском районе, передает zakon.kz.

Общая площадь, охваченная огнем, составила 280 кв. м.

6 августа в 9:26 пожарные расчеты выехали на сообщение о пожаре по ул. Желмая, 24. Открытым пламенем горела кровля одноэтажного минимаркета "Бұлбұл" с переходом на кровлю пристроенного к магазину подсобного помещения. пресс-служба ДЧС Алматы

В ведомстве уточнили, что пожар локализовали в 10:15, ликвидировали - в 10:36.

Прибыв на место происшествия, сотрудники ДЧС предотвратили пожар, тем самым не дав огню распространиться на близ лежащие здания ломбарда, аптеки, магазина по продаже разливных напитков и на подсобное помещение с летним кафе.

В ведомстве уточнили, что жертв и пострадавших нет.

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