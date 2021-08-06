В Алматинской области художники через TikTok призывают вакцинироваться

Сейчас никто не должен остаться в стороне - Еркегали Имангали.

Талантливые художники области наглядно через свое творчество показали, как вакцинация влияет на жизнь человека. Они на популярной площадке TikTok публикуют свои иллюстрации с призывом о вакцинации.

По словам одного из художников Еркегали Имангали, сейчас никто не должен остаться в стороне.

Болезнь уносит много жизней, считаю, что мы все вместе сможем побороть этот страшный вирус. Через свои рисунки мы показываем, что риск заразиться COVID-19 не вакцинированного человека больше, чем у вакцинированного, - сказал он.

Напомним, в Алматинской области за последние 2 недели темп прироста КВИ увеличился с 0,8% до 1,0%.

Наибольший темп прироста за последнюю неделю отмечается в Алакольском, Балхашский, Ескелдинский, Карасайский, Каратальский, Кербулакский, Райымбекский, Сарканском районах и в городе Капшагай.

За последние сутки зарегистрировано 300 случаев КВИ, темп прироста – 0,9%. Из них 266 симптомных и 34 бессимптомных случая. Из них выявленных случаев КВИ детей до 14 лет - 49, 30 случаев среди школьников и 3 случая среди студентов.

По состоянию на 6 августа всего в Алматинской области зарегистрировано 33 959 лабораторно подтвержденных случаев КВИ, из них с симптомами 22 608.

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