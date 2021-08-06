В Акмолинской области суд отменил оправдательный приговор педофилу

Уголовное дело направлено на новое рассмотрение.

Акмолинский областной суд отменил оправдательный приговор в отношении мужчины, который вместе с друзьями несколько лет насиловали несовершеннолетнюю девочку, сообщает zakon.kz.

Постановлением судебной коллегии по уголовным делам Акмолинского областного суда отменен оправдательный приговор СМУС Акмолинской области в отношении К. и уголовное дело направлено на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе. Судебная коллегия удовлетворила апелляционную жалобу законного представителя потерпевшей и протест прокурора на приговор СМУС, - сообщили в суде.

8 июня 2021 года в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Акмолинской области суд присяжных вынес оправдательный вердикт в отношении мужчины по делу об изнасиловании малолетней.

На основании вердикта присяжных он был оправдан за отсутствием события, связанного с совершением уголовного правонарушения по статье 120 части 4 УК РК (Изнасилование малолетней).

Как пояснили в облсуде, основанием для отмены приговора стали существенные нарушения процессуального закона при формировании коллегии присяжных заседателей и порядка исследования доказательств по делу.

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Ранее сообщалось, что заявление в полицию об изнасиловании подала мать 12-летней девочки, когда увидела кровоподтеки. По словам девочки, трое мужчин, знакомые родного дяди, принуждали ее к сексу. Угрожая тем, что расскажут обо всем одноклассникам, длительное время продолжали насилие в отношении ребенка.

25 мая 2021 года двое из них были осуждены на 20 лет и 21 год лишения свободы. Каждый из них должен выплатить потерпевшей по два миллиона тенге в качестве морального ущерба.

Третий подозреваемый потребовал, чтобы его судили присяжные.

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