Каратист Нурканат Ажиканов стартовал с победы на ОИ-2020

Казахстанский каратист Нурканат Ажиканов выиграл поединок в групповом раунде на Олимпиаде.

Каратист Нурканат Ажиканов стартовал с победы в групповом раунде Олимпийских игр, передает zakon.kz.

По данным Национального олимпийского комитета РК, во второй день олимпийских соревнований по карате в Токио в весовой категории до 75 кг выступает казахстанец Нурканат Ажиканов.

В первом раунде Нурканат встретился с каратистом из Австралии Цунэари Яхиро. Встреча закончилась со счетом 6:3 в пользу нашего спортсмена. пресс-служба НОК РК

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