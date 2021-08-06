Иммунолог развеяла мифы о вакцинации

Вокруг вакцинации существует множество мифов и домыслов, из-за которых многие казахстанцы отказываются от прививки. Иммунолог развенчала эти мифы.

В период очередного подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией, когда палаты ковидных госпиталей уже переполнены и число заболевших в стране растет с каждым днем, многие казахстанцы отказываются от вакцинации. Нескончаемый поток не всегда понятной информации порождает неуверенность и создает благодатную почву для появления мифов. Доктор медицинских наук, профессор, иммунолог, терапевт и инфекционист, заведующая кафедрой клинических дисциплин Гаухар Курманова для zakon.kz опровергла мифы, существующие вокруг вакцинации.

Миф №1. Вакцина может вызвать рак и изменяет ДНК.

На самом деле давно доказано, что некоторые виды рака вызывают вирусы, которые так и называются "онковирусы". Их довольно много: вирус папилломы человека (рак шейки матки), вирус гепатита В (рак печени), вирус Эпштейна-Барра (лимфома) и другие.

Онковирусами, могут быть только ДНК-содержащие вирусы. У людей, которые перенесли КВИ средней степени тяжести или тяжелой формы, во время болезни и после нее снижается уровень лимфоцитов. Тем самым снижается возможность иммунной системы держать под контролем те вирусы, которые вызывают замедленное обратное развитие какого-либо органа. В результате снижения противовирусного иммунитета активируются онковирусы.

Человек, перенесший COVID-19, рискует получить осложнения, которые впоследствии могут привести и к онкозаболеваниям. У нас был пациент, который перенес COVID-19 примерно полгода назад, а сейчас у него диагностирована лимфома, которая раньше не проявлялась. И такие пациенты встречаются все чаще.

Другими словами – перенесенный COVID-19 создает проблемы для иммунной системы. При вакцинации человек получает только один поверхностный антиген вируса, при помощи которого вирус прикрепляется к клетке-мишени. На этот антиген идет иммунный ответ, который не даст развиться серьезной инфекции.

Что касается РНК-вирусов, то они не вызывают изменения в генотипе человека в принципе. И именно вакцинация защищает человека от серьезной инфекции и последующего развития иммунодефицитного состояния. Другими словами, она защищает не только от COVID-19, но и от его последствий, в том числе отдаленных.

Миф №2. Естественное формирование иммунитета более безопасно, чем его приобретение путем вакцинации.

Современные вакцины дают более напряженный иммунный ответ, чем естественный иммунитет. Вакцинация – это контролируемая ситуация: вы делаете вакцину на фоне практического здорового состояния под наблюдением специалистов в строго подобранной дозе. В любой вакцине содержится иммуноадьювант - соединение или комплекс веществ, которые помогают иммунной системе сильнее ответить на антиген. В этом случае она способна намного быстрее распознать антиген, введенный с вакциной.

При естественной инфекции организм имеет дело с агрессором, который не только вызывает ответ иммунной системы, но и сам активно борется с иммунными клетками: у многих больных COVID-19 существенно снижается уровень лимфоцитов крови, а при тяжелом и крайне-тяжелом течении – очень выраженно и длительно.

Поэтому вакцины от COVID-19 дают более выраженный, напряженный иммунитет, чем естественная болезнь. Особенно это касается тех людей, которые переболели легко или бессимптомно – у них естественный иммунитет угасает довольно быстро.

Миф №3. Смысла в вакцинации нет, потому что все равно можно заразиться.

Вирус не стоит на месте – он мутирует постоянно и с огромной скоростью. Но нас интересует не просто мутация, а клинически значимая – та, которая делает вирус более сильным, более патогенным, более вирулентным (способность заражать быстрее и больше и вызывать более тяжелое течение болезни).

Казахстан начал вакцинацию в апреле 2021 года, а Великобритания – в декабре 2020 года. Но все равно все опоздали. "Дельта-штамм" появился в ноябре прошлого года и теперь доминирует во многих странах. Он намного опаснее. Этот штамм изменил клиническую картину. Он чаще и раньше вызывает тромбоз и приводит к неврологической симптоматике. Чаще стали болеть молодые люди и дети.

Вакцину создавали под "уханьский" штамм. Но она защищает организм человека от тяжелых последствий и "индийского". Да, после вакцины люди заражаются и болеют, но течение болезни намного легче, и пациенты умирают в десятки раз реже. К примеру, в Великобритании привилось 70% населения, и смертность от коронавируса в стране сошла практически к нулю.

Миф №4. Вакцины были разработаны слишком быстро – мы не можем быть уверены в их безопасности.

Создание любой другой вакцины не финансировалось так, как вакцины от коронавируса. Государства выделяли огромные средства. А когда есть средства, то вакцину можно разработать в короткие сроки, тем более с современными наработанными технологиями. Например, "Спутник V" разработан на основе той технологии, которая уже была успешно отработана при создании вакцины от лихорадки Эбола.

В создании любой вакцины самый долгий период – не ее разработка, а испытание препарата: на животных, на волонтерах. В целом создание вакцины от коронавируса заняло девять месяцев, а это, я считаю, даже долго. Если бы массовая вакцинация началась в ноябре 2020 года, возможно, это сдержало бы распространение "дельта-штамма" и, безусловно, сохранило бы тысячи жизней.

Миф №5. Вакцина приводит к бесплодию у мужчин.

Это неправда. Есть исследования, которые показали, что после вакцинации качество спермы у мужчин улучшается.

Миф №6. После вакцинации иммунитет снижается и можно легко заболеть КВИ или другими респираторными инфекциями.

Для организма вакцинация – это дозированная умеренная антигенная нагрузка, которая способствует нормальному развитию иммунной системы. А коронавирус – жесткий удар по организму, поэтому вакцина не только защитит организм от конкретной инфекции, но и поддержит его. Поможет справиться с другими респираторными инфекциями за счет эффекта неспецифической иммуностимуляции. Именно поэтому в прошлом году вакцинация от гриппа немного снизила вероятность тяжелого COVID-19.

Миф №7. После вакцинации носить маску необязательно.

Провакцинированный человек может заболеть и может заразить, потому что защита после вакцинации появится не сразу. Поэтому необходимо соблюдать все правила для снижения риска передачи инфекции воздушно-капельным путем: носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Миф №8. Вакцинация призвана сократить численность населения.

На самом деле, это COVID-19 сократил численность населения. В Казахстане смертность возросла на 27% по сравнению с прошлым годом. Вакцинация для нас – это вопрос национальной безопасности.

Миф №9. Людям старше 65 лет, людям с хроническими, аутоиммунными и аллергическими заболеваниями вакцинироваться опасно – вакцина приведет к летальному исходу.

Пожилые люди, люди с хроническими, аутоиммунными и аллергическими заболеваниями – это группа высокого риска. У людей старше 65 лет иммунитет снижен. Любая вакцина защитит хотя бы от тяжелых форм и летальности. Людям с аллергическими заболеваниями вакцинироваться неопасно, особенно астматикам – но только в период ремиссии. То же касается аутоиммунных заболеваний: вакцинироваться нужно, но не во время применения иммуносупрессорных препаратов, потому что их действие снижает эффективность вакцинации.

Но есть категории людей, которых нельзя вакцинировать. И если есть пациент, которому вакцинация противопоказана, то необходимо, чтобы все, кто его окружают, были привиты. Это единственный путь его защитить реально.

К сожалению, многие не понимают, что могут стать источником инфекции для своих близких (тяжелые больные, беременные женщины, дети), для которых COVID-19 и его последствия могут быть фатальными. Как они будут жить с таким грузом вины? Это уже вопрос социальной ответственности не только за свою жизнь и здоровье, но и за уязвимых близких.

Миф №10. Некоторые медики выступают против вакцинации, значит, они что-то знают.

Эти врачи просто до конца не изучили информацию. С моей точки зрения, их поведение крайне непрофессионально: высказываться перед общественностью надо после серьезного изучения вопроса с точки зрения доказательности. Все заявления, которые я читаю и слышу от противников вакцинации, основаны на передергивании фактов, а иногда просто на заведомой лжи.

Миф №11. Вакцинироваться не нужно, если уже переболел КВИ.

Вирус подавляет иммунную систему, поэтому естественный иммунитет слабее, чем ответ на вакцинацию. И если человек уже переболел коронавирусом, то вакцинация поможет выработать более напряженный иммунитет. Она сработает как вторая доза.

Алена Мирошниченко

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