Какая погода ждет казахстанцев 7 августа

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 7 августа.

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 7 августа, сообщает zakon.kz.

Под влиянием фронтальных разделов в северных, центральных регионах республики ожидается неустойчивый характер погоды, местами пройдут дожди с грозами, град, шквал. На остальной территории ожидается погода без осадков, на западе и юге - сильная жара. Местами по республике ожидается усиление ветра, на юге - с пыльной бурей, - сообщили в РГП "Казгидромет".

В Акмолинской, Северо-Казахстанской областях ожидаются местами гроза, ветер 15-23 м/с, днем местами град, шквал, в Северо-Казахстанской области ночью и утром местами туман.

В Костанайской области ожидаются местами гроза, град, шквал, ветер 15-20 м/с.

В Туркестанской, днем в Кызылординской, Жамбылской областях местами усилится ветер 15-20 м/с с пыльной бурей.

Днем в Павлодарской, Карагандинской, Актюбинской областях ожидаются гроза, усиление ветра 15-20 м/с.

В Алматинской области днем в горных районах ожидается гроза.

В Восточно-Казахстанской области днем местами усилится ветер 15-20 м/с.

Днем в Атырауской области местами ожидается очень сильная жара.

Днем на большей части Мангистауской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской, Актюбинской, на юге Карагандинской области сохранится сильная жара.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, Мангистауской, Атырауской, Жамбылской, Актюбинской, местами в Карагандинской, Алматинской, Западно-Казахстанской, на юге Костанайской, Восточно-Казахстанской, в отдельных районах Акмолинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, - сообщили в ведомстве.

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