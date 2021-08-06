Глава подведомственной организации получал взятки за вывоз черного металла из Байконура

Глава "Инфракос" получал взятки за вывоз черного металла из Байконура.

Глава "Инфракос" Министерства цифрового развития, инновации и аэрокосмической промышленности получал взятки за вывоз черного металла из Байконура, сообщил на брифинге следователь по особо важным делам Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает корреспондент zakon.kz.

Следователь сообщил, что 29 июля 2021 года приговором Кызылординского городского суда №2 и.о. генеральный директор РГП на ПХВ "Инфракос" Аэрокосмического комитета Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Ирюков К.С. осужден по статье 366 (Получение взятки) часть 2 УК к штрафу в размере 17,6 млн тенге с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе.

Ирюков подозревался в получении взятки на системной основе в общей сумме 600 тыс. тенге от представителя частной компании за беспрепятственный вывоз 200 тонн черного металла с территории РГП на ПХВ "Инфракос", расположенной на площадке космодрома "Байконур", арендованной РФ, - напомнил Бигайдаров.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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