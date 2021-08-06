Полицейские украли премиальные деньги в Атырауской области

Тулешов, его заместитель Жомартов и Салахиденов подозревались в хищении вверенных бюджетных средств, выделенных на премирование сотрудников.

Главу Управления специализированной службы охраны Атырауской области и двух его коллег осудили за хищение премиальных и фиктивные командировки. Об этом сообщил следователь по особо важным делам Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает корреспондент zakon.kz.

4 августа судом №2 Атырау осуждены начальник ГУ "Управление специализированной службы охраны Атырауской области" - полковник полиции Тулешов Н. - к двум годам ограничения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, лишением звания полковник полиции, - сообщил Бигайдаров на брифинге.

Также, по его словам, осуждены заместитель начальника управления - полковник полиции Жомартов Н. - к двум годам ограничения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, лишением звания полковник полиции; инспектора управления - старшего лейтенанта полиции Салахиденова Н. - оштрафовали на 6 703 000 тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, лишением звания старший лейтенант полиции.

Следователь напомнил, что Тулешов, его заместитель Жомартов и Салахиденов подозревались в хищении вверенных бюджетных средств, выделенных на премирование сотрудников, оказание материальной помощи, а также путем подписания фиктивных приказов о командировании сотрудников в районы области и обналичивания талонов ГСМ.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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