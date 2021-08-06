Ольга Рыпакова прокомментировала заявление о завершении карьеры

И впереди еще есть интересные старты - спортсменка.

Олимпийская чемпионка Ольга Рыпакова прокомментировала сообщения о завершении карьеры, опубликованные в СМИ, сообщает zakon.kz.

Спортсменка на странице в Instagram отметила, что ни в одном ее посте не было написано, что она завершает спортивную карьеру.

Очень жаль, что кто-то растиражировал информацию о том, что на Олимпиаде в Токио я закончила выступать в тройном прыжке. После больших соревнований спортсмену всегда нужно отдохнуть и прийти в себя. После побед и поражений нужно готовиться к следующему этапу. Я тоже буду готовиться, потому что любой старт для спортсмена в любом возрасте - это возможность выступить. И впереди еще есть интересные старты и в этом, и в следующем году, - уточнила Рыпакова.

Она обратилась с просьбой не распространять недостоверную информацию.

Мои болельщики будут первыми, кто узнает о завершении спортивной карьеры. Потому что я ценю каждого из вас и благодарна за вашу поддержку, - заключила она.

30 июля в Токио в рамках Олимпийских игр Рыпакова в лучшей попытке показала 13,69 м, однако этого не хватило для выхода в финальную стадию.

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