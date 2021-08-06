Находится ли Алматы в "темно-красной" зоне, рассказал Бекшин

Ограничительные мероприятия по выходным будут действовать до 16 августа.

Главный санврач Алматы Жандарбек Бекшин сообщил, что Алматы находится в "темно-красной" зоне, поэтому в городе по выходным будут действовать строгие ограничительные меры, передает zakon.kz.

Он сообщил, что в постановлении от 29 июля, которое называется "О введении ограничительных мер по "темно-красной" зоне", говорится, что в выходные будут действовать строгие ограничительные меры. Эти правила были введены из-за постановления главного санврача страны и будут действовать не только в Алматы, но и в Нур-Султане, Шымкенте, Атырау и Караганде.

Это работа не опережение. Вы видите, что ситуация очень напряженная. Только что коллега Нариман Болтаевич (глава горздрава Алматы. - Ред.) рассказал вам, в какой трудной ситуации работает наша инфраструктура здравоохранения, какую сложную работу выполняют медработники, - сказал он.

Поэтому со 2 по 16 августа по выходным будет приостановлена работа всех объектов вне зависимости от того, являются они участниками Ashyq или нет.

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