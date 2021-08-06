Балхаш не повторит судьбу Аральского моря - экологи

В настоящее время в Иле-Балхашском регионе проходит относительно стабилизированный период.

Министерством экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана в режиме видеоконференцсвязи был проведен круглый стол на тему "Озеро Балхаш: состояние и перспективы" с участием представителей научного сообщества, Министерства экологии, геологии и природных ресурсов, акиматов Алматинской, Карагандинской и Жамбылской областей, общественных организаций, передает zakon.kz.

Участники круглого стола также обсудили вопросы внедрения ресурсосберегающих технологий орошения в Иле-Балхашском регионе и проведения государственного мониторинга за озером Балхаш, - рассказали в пресс-службе Минэкологии.

Результаты исследований дельты Балхаша и самого озера показывают, что в развитии Иле-Балхашского региона выделены три периода:

до 1970 г. - условно естественный;

с 1971 по 1990 г. - дестабилизированный;

с 1991 по 2019 г. - относительно стабилизированный.

Таким образом, в настоящее время в Иле-Балхашском регионе относительно стабилизированный период, в связи с чем угрозы повторения Балхашом судьбы Аральского моря нет. Вместе с тем участники круглого стола отметили необходимость принятия мер для обеспечения устойчивого водообеспечения населения и экономики в Иле-Балхашском регионе без негативных последствий для экосистемы озера Балхаш, - пишет пресс-служба.

В завершение круглого стола вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан С. Кожаниязов отметил, что рекомендации, выработанные по итогам круглого стола, будут использованы для решения проблемных вопросов Балхаш-Алакольского бассейна.

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