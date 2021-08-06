Опубликовано видео последствий разрушительного пожара в Греции

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
В Греции вторую неделю стоит жара выше +40 градусов, каждый день появляются новые очаги возгорания.
Лесной пожар добрался до Древней Олимпии, передает zakon.kz.
В столичном регионе тем временем начались отключения электроэнергии, а гражданской авиации запретили полеты над районами, где горит лес, - пишет в своем Telegram-канал RT.
Ранее сообщалось об эвакуации местных жителей из пригородов Афин.
В Греции вторую неделю стоит жара выше +40 градусов, каждый день появляются новые очаги возгорания. Наиболее сложная ситуация - в столичном регионе Аттика.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!