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Опубликовано видео последствий разрушительного пожара в Греции

Фото: скриншот 6 августа 2021, 19:02

В Греции вторую неделю стоит жара выше +40 градусов, каждый день появляются новые очаги возгорания.

Лесной пожар добрался до Древней Олимпии, передает zakon.kz.

В столичном регионе тем временем начались отключения электроэнергии, а гражданской авиации запретили полеты над районами, где горит лес, - пишет в своем Telegram-канал RT.

Ранее сообщалось об эвакуации местных жителей из пригородов Афин.

В Греции вторую неделю стоит жара выше +40 градусов, каждый день появляются новые очаги возгорания. Наиболее сложная ситуация - в столичном регионе Аттика.

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