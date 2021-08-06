Названа причина смерти подростка в Актау

Трагедия произошла 23 июня.

Судебно-медицинская экспертиза установила причину смерти 14-летнего подростка в 5 микрорайоне Актау, сообщает zakon.kz.

По данным Lada, расследование по делу о гибели ребенка еще продолжается.

Дело расследуется по статье 001 УК РК (Смерть лица). Судебно-медицинская экспертиза установила, что подросток скончался от удара током. Проверка в отношении двух компаний, занимающихся освещением, это ГКП "АУЭС" и "Курылыс Строй Сервис", продолжается, - сообщили в ДП Мангистауской области.

Трагедия произошла поздно вечером 23 июня.

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