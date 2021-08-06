Сотрудница акимата погибла в аварии на служебном авто в ЗКО

35-летняя женщина работала в отделе строительства и архитектуры.

Служебная машина районного акимата опрокинулась в Шынгырлауском районе на трассе Уральск-Шынгырлау, передает zakon.kz.

В результате ДТП погибла пассажир, ее раны были несовместимы с жизнью. Водитель получила травмы. В данный момент проводится служебная проверка. Ведется досудебное расследование по статье 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами". Назначены все необходимые экспертизы, - рассказал порталу "Мой город" начальник Управления административной полиции Тимур Майранов.

Аким Шынгырлауского района Алия Муханбетжанова рассказала, что погибшая 35-летняя женщина работала в отделе строительства и архитектуры.

Да, к сожалению, на днях у нас произошла такая трагедия. Наши специалисты отдела строительства и архитектуры выезжали в село Акшат, которое находится в 72 км от районного центра. Несколько жителей подали заявки, и наши сотрудники должны были провести обмер. Выезжали на служебной "Ниве", за рулем была главный специалист отдела, рядом сидела технический работник. На обратном пути произошло ДТП, машина опрокинулась, причин я не знаю, проводится следствие, - рассказала Муханбетжанова.

Отмечается, что женщина погибла на месте происшествия. У нее остались муж и трое детей. Водитель отделалась легкими ушибами.

Похороны были вчера, 5 августа. Со стороны акимата будет оказана вся необходимая помощь семье погибшей, - заключила Мухамбетжанова.

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