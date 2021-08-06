ЧП в Арыси: эвакуируют жителей

Ситуация находится под контролем - замакима.

Заместитель акима Туркестанской области Сакен Калкаманов прокомментировал возгорание двух контейнеров с фосфором, сообщает zakon.kz.

На станции Арыс сегодня примерно в половине шестого вечера произошло возгорание двух контейнеров с фосфором, следовавших из Жамбылской области в Россию. Все силы ЧС района и области мобилизованы, тактика тушения такого рода возгорания известна. Однако желтый фосфор горит очень долго и сопровождается сильным задымлением, в случае изменения направления ветра в целях обеспечения безопасности здоровья жителей близлежащего к тупику микрорайона акиматом района проводится эвакуация, - написал Калкаманов на странице в Facebook.

Он отметил, что все эвакуированные будут обеспечены горячим питанием и ночлегом в одной из школ города.

Ситуация находится под контролем. Я сам выехал на место происшествия, - добавил замакима.

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