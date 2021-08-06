Сбросила щенка в овраг - жестокие кадры рассылают в Казнете

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Ученица будет находиться на контроле ювенальной полиции.
В Казнете распространяют видео, как подросток в Алматинской области сбрасывает щенка в овраг, сообщает zakon.kz.
Осторожно, шокирующие кадры!
В Департаменте полиции Алматинской области отметили, что нашли "героиню".
Ею оказалась 14-летняя жительница Талдыкоргана, которая во время летних каникул гостила у бабушки в с. Талдыбулак Кербулакского района. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 316 УК РК "Жестокое обращение с животными", - отметили в ведомстве.
С подростком и ее родителями проведена профилактическая беседа.
Также будут направлены уведомления в отдел образования, по месту ее обучения и жительства. Ученица будет находиться на контроле ювенальной полиции, - добавили в пресс-службе.
Читайте также:
Мужчина привязал кошку к велосипеду и волочил ее за собой в Жезказгане
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!