Алматинские школьники смогут учиться в очном режиме с сентября

100% школ и детских дошкольных учреждений получили QR-коды и готовы с 1 сентября работать по Ashyq.

О мерах, которые принимаются в Алматы для обеспечения школьникам безопасной возможности учиться в офлайн-режиме, рассказал глава Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Жандарбек Бекшин, передает zakon.kz.

Мы нацелены на выполнение поручений главы государства о том, что наши школьники должны обучаться в офлайн-условиях. Для этого мы должны им обеспечить безопасные условия. И мы работаем над этим, - отметил глава ДСЭК Алматы.

Бекшин рассказал, что, во-первых, во все школы мегаполиса внедряется проект Ashyq. Это делается для того, чтобы не допустить в учебные заведения зараженных или контактировавших с заболевшими КВИ. На сегодня, по информации территориальной Палаты "Атамекен", 100% школ и детских дошкольных учреждений получили QR-коды и готовы с 1 сентября работать по Ashyq.

Вторая линия защиты - внедрение в местах скопления учащихся - в столовых, санузлах - рециркуляторов. Мы рассматриваем этот вопрос с администрацией школ и будем обсуждать с родительскими комитетами. Третья линия - в классах можно установить дезораторы, которые будут дезинфицировать воздух. Это инновационная японская разработка. Аппараты поступили в Казахстан. Дезинфицирующее вещество сертифицировано, прошло проверку и зарегистрировано Комитетом санэпидконтроля Министерства здравоохранения. Если эта программа получит одобрение, то будем ее внедрять, - сказал главный санврач Алматы.

Он особо подчеркнул, что в приоритете работы ведомства - обеспечение безопасного обучения учащихся города.

Мы тщательно готовимся, чтобы наши дети учились в безопасных условиях. И мы должны в этом году обеспечить им обучение офлайн. Уже год дети дистанционно учатся, и это, конечно, сказывается на качестве образования, - добавил Бекшин.

Что касается студентов, то глава ДСЭК Алматы сообщил, что в вузах и колледжах города будет на высоком уровне проведена вакцинация преподавателей. Также ставится вопрос о внедрении в высших и средних специальных учебных заведениях системы Ashyq. Бекшин отметил, что среди студентов проводится разъяснительная работа по вакцинации.

Студентам тоже надоело учиться онлайн. Но чтобы полностью обезопасить их, надо выполнить все требования и создать условия для безопасного обучения не только в школах, но и в колледжах, и вузах города, - сказал главный санврач Алматы.

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