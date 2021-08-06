В росте заболевших КВИ в Атырауской области Цой винит жителей

В регионе наблюдается прогрессивный рост занятости коек инфекционных стационаров.

В рамках рабочего визита в Атыраускую область министр здравоохранения Алексей Цой провел заседание регионального штаба по эпидемиологической ситуации с КВИ с участием акима региона Махамбета Досмухамбетова и вице-министра здравоохранения РК Ажар Гиният, передает zakon.kz.

В Атырауской области наблюдается прогрессивный рост занятости коек инфекционных стационаров. По состоянию на 5 августа 2021 года стационарное лечение получают 1734 пациента, рост в 3,5 раза в сравнении с 5 июля. На реанимационных койках находятся 76 пациентов, рост с 5 июля - в 2,5 раза, - пишет пресс-служба Минздрава РК.

Как уточняется, в регионе развернуто 16 стационаров, из которых семь - районных и девять - в городе Атырау. На сегодня коечный фонд города Атырау испытывает серьезные нагрузки, в четырех из шести стационарах загруженность составляет 97%. В целом, в г. Атырау занятость инфекционных коек составляет 60%, реанимационных - 67% с тенденцией к дальнейшему росту.

Кроме того, отмечается назревание острого дефицита реанимационных коек на уровне Модульного инфекционного стационара, где из 19 реанимационных коек занято 95%, и кардиоцентра, где из 11 коек занято 92%.

Данная ситуация вызывает большую тревогу, так как дальнейший рост занятости коек может привести к недостатку коечного фонда и, соответственно, снижению доступности стационарной помощи для населения, - отметила вице-министр здравоохранения Ажар Гиният.

В результате анализа рабочей группы отмечено недостаточное количество мобильных бригад, несвоевременное внесение вызовов в КМИС, что не отражает фактическую нагрузку на одну мобильную бригаду. Выявлены случаи совмещения работы врачей в мобильной бригаде с работой на участковом приеме, что противоречит соблюдению санэпидрежима.

По словам Гиният, во всех медорганизациях не на должном уровне идет мониторинг амбулаторного наблюдения за выявленными больными, некачественно ведутся чек-листы, имеет место несоблюдение клинических протоколов лечения КВИ и низкая настороженность врачей при ведении пациентов пожилого возраста с КВИ.

Кроме того, по рекомендации рабочей группы МЗ РК в организациях ПМСП г. Атырау 4 июля созданы Ситуационные центры по контролю за ежедневным динамическим наблюдением пациентов с КВИ, работой мобильных бригад, госпитализацией нуждающихся пациентов, своевременным назначением амбулаторного лечения, в том числе бесплатным лекарственным обеспечением.

По мнению Цоя, значительному росту заболеваемости КВИ в Атырауской области способствовало снижение инфекционной настороженности среди населения, несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований. Вместе с тем высокий процент госпитализации связан с агрессивным штаммом КВИ "дельта" и недостаточной организацией работы на амбулаторно-поликлиническом уровне, что приводит к росту количества тяжелых пациентов. В связи с этим Управлению здравоохранения Атырауской области дан ряд рекомендаций, которые необходимо исполнить в срочном порядке, - резюмируется в сообщении.

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