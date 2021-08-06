Начато расследование по факту возгорания железнодорожного вагона в Арыси

Приложение zakon.kz
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Расследуется нарушение правил движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
В настоящее время по делу проводятся необходимые следственные действия, передает zakon.kz.
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По факту возгорания железнодорожного вагона в Арыси 6 августа текущего года в Линейном отделе полиции на станции Арысь начато досудебное расследование по части 1 статьи 344 Уголовного кодекса РК (Нарушение правил движения и эксплуатации железнодорожного транспорта), - сообщает пресс-служба Департамента полиции на транспорте.
Ранее сообщалось, что из-за возгорания двух контейнеров с фосфором в целях обеспечения безопасности жителей близлежащего к тупику микрорайона акиматом района проводится эвакуация.
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