Мать обвиняют в продаже двух детей в Алматинской области

Отбывать наказание алматинка будет, когда ее чадам исполнится 14 лет.

Сделку женщина собиралась заключить после выписки из роддома, передает zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Тогда женщина планировала передать малыша новым родителям и оформить на них опекунство. Раскрыть преступление удалось, когда рассматривалось гражданское дело о лишении алматинки родительских прав. Оказалось, ранее она уже продала одного своего ребенка, - говорится в сообщении.

Как уточняется, подозреваемая воспитывает еще двоих маленьких детей. По этой причине наказание она будет отбывать, когда ее чадам исполнится 14 лет.

В ходе проверки выяснилось, что гражданка К. и до этого так же незаконно, после выписки из родильного учреждения, передала ребенка другой гражданке, выписав при этом только доверенность на имя последней. В отношении подозреваемой было зарегистрировано уголовное производство по ст. 135 УК РК. Гражданка К. признана виновной. Ей назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы, - сообщили в Департаменте полиции Алматинской области.

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