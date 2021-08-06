Незадолго до Олимпиады в Японии обнаружили новый штамм COVID-19

О штамме "лямбда" пока ничего не известно.

Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии подтвердило, что 20 июля, за три дня до начала Олимпийских игр в Токио, у вернувшейся в страну местной жительницы, ранее посещавшей Перу, был обнаружен штамм коронавируса "лямбда", передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

В то же время в японском Минздраве подчеркнули, что в настоящее время сложно как-либо оценить лямбда-штамм коронавируса из-за ограниченной информации по нему. Аналогичную позицию, отмечает телеканал, озвучили и в японском Национальном институте инфекционных заболеваний, который к настоящему моменту не отнес штамм "лямбда" к списку вариантов коронавируса, требующих пристального внимания, - говорится в сообщении.

Ранее портал The Daily Beast со ссылкой на источник сообщил, что Национальный институт инфекционных заболеваний Японии 20 июля уведомил международную базу данных GISAID об обнаружении в стране штамма коронавируса "лямбда", но скрыл этот факт от общественности. Собеседник издания добавил, что официально объявить об обнаружении нового штамма планировалось после окончания Олимпиады.

Может, потому что они [власти] хотели проинформировать публику после того, как замедлится новостной цикл, а может, потому что думали, что это будет косвенно ассоциироваться с Олимпиадой, (...) этого я не знаю, - отметил источник.

В геноме лямбда-штамма присутствует набор из восьми ключевых мутаций, которые, предположительно, повышают заразность вируса. Японские биологи обнаружили, что штамм способен скрывать себя от иммунитета человека.

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