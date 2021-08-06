11 столичных заведений привлечены к адмответственности за нарушение карантина

Эпидобстановка в Нур-Султане остается нестабильной, ежесуточно в городе выявляют свыше 1300 случаев заражения КВИ.

Мониторинговые группы привлекли к административной ответственности 11 заведений, проверяя свыше 100 объектов предпринимательства города, передает zakon.kz.

В Алматинском районе гриль-бар "Пражечка", СПА центр "Rezident spa" и игровой клуб "Comeback" работали с нарушениями режима карантина. Такие же нарушения были выявлены в кафе "Fakir" и лаундж-баре "Правый" в Байконурском районе. В районе Сарыарка кафе "Коктал Парк" и 2 кофейни "Cofee Boom" не прошли проверку мониторинговых групп. В заведениях не соблюдался режим карантина и масочный режим, - сообщает пресс-служба акимата Нур-Султана.

Также отмечается, что нарушение режима работы, функционирование летника, нарушение масочного режима посетителями и администрацией, несоблюдение социальной дистанции выявлены в кальянной "Мята Lounge", кафе "Alif" и в баре "Chechil Pub" Есильского района.

Материалы переданы в уполномоченный орган в сфере санитарно-эпидемиологического контроля для принятия мер административного характера.

Эпидобстановка в Нур-Султане остается нестабильной, ежесуточно в городе выявляют свыше 1300 случаев заражения КВИ, на больничные койки попадают до 300 человек со средним и тяжелым течением коронавируса. В этой связи жители и гости столицы, а также объекты предпринимательства должны неукоснительно соблюдать саннормы и требования карантинного режима, избегать мест массового скопления людей. Халатное отношение и игнорирование ограничительных мер может привести к новому всплеску заболеваемости, - резюмируется в сообщении.

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